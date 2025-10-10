Alemania ve en Uruguay un socio fuerte en defensa del multilateralismo y el libre comercio

"Junto con Uruguay defendemos el multilateralismo y el orden global. Apoyamos la iniciativa UN80. Somos socios fuertes justo de cara al libre comercio en el mundo", dijo Wadephul en su cuenta de X.
"El acuerdo UE-Mercosur es un hito, tiene que ser ratificado rápidamente para que haya más cooperación, más comercio y más inversiones. También en la cumbre UE-CELAC estarán en la agenda el crecimiento, la economía y el comercio para que haya más bienestar a ambos lados del Atlántico", añadió.
Lubetkin está de gira por varias capitales europeas en conversaciones sobre las relaciones bilaterales con los diversos países y sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.
Un día antes Lubetkin se había reunido en Roma con el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.
