Alemania ve en Uruguay un socio fuerte en defensa del multilateralismo y el libre comercio

Berlín, 10 oct (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johanes Wadephul, dijo este viernes, tras un encuentro con su homólogo uruguayo, Mario Lubetkin, que Uruguay y Alemania son "socios fuertes" en la defensa del multilateralismo y el libre comercio y se pronunció a favor de ratificar rápidamente el acuerdo UE-Mercosur.