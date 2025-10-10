Álvaro Morte se incorpora al elenco de la serie británica 'Los amos de la ciudad'

Londres, 10 oct (EFE).- El rodaje de la segunda temporada de la serie británica de la BBC 'Los amos de la ciudad' ('This city is ours'), de Stephen Butchard, ya ha comenzado con la presencia del español Álvaro Morte (La casa de Papel) como nueva incorporación, anunció este viernes la cadena pública en un comunicado.