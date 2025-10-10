Ámsterdam amenaza con multa de 10.000 euros a un casero que rechaza inquilinos hombres

Es la primera vez que las autoridades municipales neerlandesas actúan en un caso de este tipo, ya que normalmente resulta difícil reunir pruebas suficientes para sancionar a arrendadores por discriminación por cualquiera de las posibles razones.

La actuación se inició tras la denuncia de un solicitante de vivienda que fue rechazado explícitamente por ser hombre y, tras una investigación, el consistorio descubrió que la práctica era habitual: los contratos especificaban que los inquilinos debían ser "mujeres trabajadoras neerlandesas" y en los anuncios en línea solo se aceptaban mujeres.

El propietario deberá presentar su versión sobre las acusaciones en un plazo de dos semanas y, si no modifica los contratos y su política de alquiler, se le impondrá la multa, según informó este viernes la emisora regional NH.

Desde enero de 2024, el equipo municipal de Buenas Prácticas de Alquiler supervisa comportamientos abusivos por parte de propietarios, como intimidación, depósitos excesivos, costes poco transparentes y discriminación en el proceso de selección.

El Ayuntamiento dispone de un punto de contacto para que inquilinos y solicitantes de viviendas en alquiler puedan denunciar irregularidades.

La concejala de Vivienda Pública, Zita Pels, subrayó que demostrar discriminación suele ser complicado porque muchas veces no hay pruebas escritas o digitales y explicó que, por ello, el municipio aconseja recopilar correos electrónicos o grabaciones de llamadas como prueba.

"Ya sea discriminación por color de piel, religión, orientación sexual o género, no está permitido", declaró Pels, que prometió que, desde el ayuntamiento, "siempre se intentará actuar contra este tipo de comportamientos".