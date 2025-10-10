Arévalo felicita a Machado por el Nobel: "Es un merecido reconocimiento" a su valentía

"Querida María Corina: El Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a tu lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela", señaló en X del mandatario.

"A través de ti, se reconoce también la importancia de la lucha por los valores democráticos, la libertad y dignidad humana en todo el mundo. Recibe, en nombre del pueblo de Guatemala, el más cordial y fraternal saludo, venezolana de talla mundial", le expresó el jefe de Estado del país centroamericano a Machado.

Arévalo envió su felicitación a Machado en un mensaje que escribió en su cuenta oficial de X y fue divulgado por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Guatemala.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, Machado fue galardonada "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El Comité responsable de seleccionar a los ganadores del Premio Nobel de la Paz anunció este viernes en Oslo la entrega del galardón a la opositora venezolana, de 58 años, quien se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad desde el año pasado y que "a pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas".