Artista urbano Alejo pide que la gente "viviera la música como un viaje completo" en EP

"Este EP es un recorrido nocturno, una historia donde cada canción abre una nueva puerta. Quise que la gente viviera la música como un viaje completo, con sus altos, bajos y momentos inesperados", afirmó Alejo en un comunicado de prensa.

Según se detalló en la nota, 'El Playlist ' "transporta al oyente por distintos estados de ánimo y emociones: desde la introspección de 'Inmortal', hasta la catarsis final con 'Lo Ke Estás Buscando', pasando por momentos de fiesta, sensualidad, complicidad y libertad".

El EP, de seis temas y que "captura la esencia de la calle puertorriqueña con un enfoque global y contemporáneo", de acuerdo con el texto, cuenta con las colaboraciones de Debians, Jovaan, DIA y BASSY, y la producción musical de Huertas y Báez.

Este proyecto marca también el inicio de una nueva etapa creativa para Alejo quien se prepara para llevar su visión a los escenarios europeos en 2026 con su esperado Spain Tour, que recorrerá Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, donde ya se anticipa la intensidad de su propuesta en vivo.

Alejo ha lanzado varios discos desde que irrumpió en la industria musical en 2021, entre ellos, '32 de diciembre', 'El Favorito de las Nenas' y 'Full Diskoteca'.

Al momento de publicar '32 de diciembre', Alejo dijo a EFE que su álbum debut fue su "carta de presentación" y que "definió" su carrera como artista, ganándose una nominación como Top Artista Nuevo Masculino en la edición 2023 de los Premios Tu Música Urbano.

Por ello, la plataforma digital Tidal lo incluyó en su resumen de "Lo Mejor de '22 Hasta Ahora", la revista Billboard lo consideró uno de los artistas latinos a conocer en la categoría "On the Radar Latin" y Apple Music lo nombró como parte de sus predicciones de Artistas Latinos en 2023.

Alejo se alista para hacer su debut en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.