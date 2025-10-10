Autoridades venezolanas atienden a 65 personas tras desbordamiento de un río por lluvias

"Durante la operación, nuestros equipos rescataron a 10 personas, incluyendo adultos mayores y niños, quienes fueron traslados a un lugar seguro y recibieron atención inmediata para garantizar su bienestar", añadió la institución en una publicación en Telegram.

El operativo, prosiguió, se llevó a cabo en el caserío de Sabana Grande, "donde las intensas lluvias de la noche anterior generaron una emergencia significativa".

El jueves, la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó que la nación petrolera ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

En la inauguración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que sirve como "antesala" del encuentro climático COP30, la funcionaria dijo que el río Orinoco -el tercero más caudaloso del mundo- ha registrado un crecimiento, por las precipitaciones, que "supera los últimos 60 años".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, advirtió que producto de estas fuertes lluvias se han registrado incrementos en la proliferación de vectores, "de enfermedades asociadas a vectores".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto pasado, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, informó que seis personas perdieron la vida tras las fuertes lluvias registradas en Venezuela.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del oeste venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro).