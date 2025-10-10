Bloque opositor felicita a Machado por el Nobel y reitera su compromiso con "la libertad"

"Celebramos en unidad el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. La primera mujer venezolana en ganar este prestigioso galardón, que eleva su compromiso con la libertad, la democracia, la justicia y la paz para Venezuela ante los ojos del mundo entero. Una lucha que compartimos y que no renunciaremos hasta que se cumplan esos objetivos", expresó la PUD en la red social X.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El premio se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

La líder opositora consideró el galardón como un "impulso para concluir" la tarea de "conquistar la libertad" en su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, aseguró que se está "en el umbral de la victoria" y que hoy "más que nunca" cuentan "con el presidente (Donald) Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo" como "principales aliados para lograr la libertad y la democracia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un video compartido por el equipo de prensa de Machado, que muestra al opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, hablando por teléfono en altavoz, la exdiputada aseguró estar "en shock".

La opositora permanece en la clandestinidad dentro de su país desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado ganador de esos comicios por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.