Bradley Cooper baja el telón del Festival de Nueva York con su comedia 'Is this thing on?'

Por ejemplo, supo que empezaría esta película, su tercer largometraje como director, con la escena de una actividad escolar en la que todos los padres están distraídos mirando a sus teléfonos.

La trama gira en torno a un matrimonio que ha decidido separarse y en medio del cambio de rutinas Alex Novak (encarnado por Arnett) decide convertirse en un comediante de 'stand-up'.

"(El personaje) pasa por una catarsis de la mediana edad, no una crisis de la mediana edad", matizó Cooper.

Cooper, que en sus otros dos trabajos como cineasta también se encargó de los papeles protagonistas, dijo que si en esta ocasión él hubiese interpretado a Novak hubiese sido "un desastre", y que Arnett era la persona idónea.

Para prepararse para este papel, el comediante y reconocido actor de voz en 'The Lego Batman Movie' (2017) tuvo que dejar de lado toda su experiencia escénica y acudir a diversos clubes de comedia en Nueva York y Austin (Texas), interpretando a Novak, un cómico principiante y deprimido que nunca antes se había subido a un escenario.

"Hace falta mucha valentía y humildad para pasar por ese proceso", destacó Dern, quien describió a Arnett como "el mejor compañero de baile que cualquier actriz podría desear".

"Fue una oportunidad de actuación increíble y realmente hermosa para mí, y tener a Bradley apoyándonos. Fue realmente increíble durante los ensayos y cada día de trabajo juntos", destacó la actriz de 'Jurassic Park' (1993) y 'Marriage Story' (2019).

Pese a no tener uno de los papeles protagonistas, Cooper también se puso delante de la cámara para dar vida a uno de los amigos de la pareja.

Además, según los actores, el director está en cada una de las escenas, pues era el operador de cámara, sobre todo para los planos cortos -un recurso muy utilizado en esta película-.

Dern comentó que ese comportamiento no es habitual en los directores y le recordó su experiencia trabajando con David Lynch, el cineasta fallecido este año, en 'Blue Velvet' (1986) y 'Wild at Heart' (1990).

Cooper dijo que pese a lo "pesada que era la cámara" valió la pena el trabajo porque le permitió estar más cerca de los actores.

"Esta es la tercera película que hago así, escribiéndola y dirigiéndola. Me sorprendió lo fácil que era hacerla, lo relajado que estaba", confesó el director de 'A Star Is Born' (2018) y 'Maestro' (2023).

Añadió que en parte es porque los actores con los que ha trabajado en esta película son "queridos amigos desde hace décadas".

No es casualidad que Cooper haya elegido estrenar su trabajo en el Festival de Cine de Nueva York, pues la Gran Manzana es un personaje más en esta cinta de dos horas, sobre todo el barrio de West Village.

Especialmente la calle de MacDougal, donde están los clubes de comedia más conocidos de la ciudad. Zona que el director describe como "un árbol de Navidad" debido a sus luces de neón.

En ese sentido, Cooper dijo que con sus planos cortos y localizaciones busca que la audiencia experimente cómo es estar en las calles de Nueva York.