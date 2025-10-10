CAF aprueba el préstamo de 130 millones de dólares para una nueva represa en Uruguay

Montevideo, 10 oct (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó un préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de una nueva represa con la que el Gobierno de Uruguay busca garantizar el abastecimiento de agua potable de la capital del país y sus alrededores.