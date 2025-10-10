Canadá está negociando con EE.UU. acuerdos bilaterales que serán independientes del T-MEC

"Estamos negociando con ellos (EE.UU.) acuerdos específicos sectoriales que se mantendrían con un T-MEC revisado", declaró Carney durante un encuentro con la prensa en Ottawa, donde mencionó en particular las “intensas negociaciones” sobre acero y aluminio.

Estos son dos sectores sobre los que Washington ha impuesto aranceles del 50 % a los productos procedentes de Canadá.

El líder canadiense indicó que EE.UU. ha decidido que sectores como el acero, aluminio, automóvil, productos madereros y farmacéuticos son "estratégicos" y están tomando medidas comerciales contra el resto del mundo para protegerlos.

Carney, quien esta semana se reunió en Washington con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para tratar temas de comercio bilateral, añadió que ha mantenido varias conversaciones con el mandatario sobre “la oportunidad de cooperar y, por supuesto, también la competición entre Canadá y EE.UU.".

"Estamos estudiando oportunidades donde la integración de nuestras dos economías sería más beneficiosas para los dos países, como en el sector de la energía donde hay una serie de posibles proyectos, incluido (el oleoducto) Keystone XL", añadió.

Durante su encuentro con Trump, el presidente de Estados Unidos dejó la puerta abierta a sustituir el T-MEC norteamericano con acuerdos bilaterales con Canadá y México cuando el tratado se revise en 2026.

"Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", indicó Trump.