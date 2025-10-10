Canciller talibán advierte a Pakistán desde la India tras la explosión en Kabul

“Creo que es un paso equivocado por parte del Gobierno de Pakistán. Este tipo de asuntos no pueden resolverse mediante la fuerza”, sentenció Muttaqi en una conferencia de prensa tras reunirse con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

“Si alguien se atreve a cometer tales actos, primero debería hablar con Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos: ellos les dirán que no es bueno jugar a esos juegos con Afganistán”, añadió el canciller afgano.

Pese a advertencia, Muttaqi matizó que su país mantiene la puerta abierta a la diplomacia, al tiempo que se preguntó por qué “a algunas personas les incomoda la paz que Afganistán ha logrado tras 40 años”.

Casi simultáneamente, desde Islamabad, el Ejército paquistaní eludió confirmar o desmentir su participación en el presunto ataque, pero sí acusó directamente a Afganistán de servir como refugio para grupos que atentan contra su territorio.

El cruce de declaraciones se produce tras una fuerte explosión que sacudió Kabul anoche, cuyo origen se desconoce y que desató especulaciones sobre un posible ataque transfronterizo paquistaní. Informes no verificados señalaban que el objetivo era el líder del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), Mufti Noor Wali Mehsud.

El TTP, conocido como los talibanes paquistaníes, es un grupo ideológicamente afín a los talibanes afganos y busca derrocar al Estado paquistaní.

Islamabad acusa desde hace años a Kabul de dar refugio a sus combatientes, una tensión que ha provocado ataques aéreos paquistaníes limitados en el pasado y que deteriora gravemente la relación bilateral.