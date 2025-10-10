Caricom insta a cumplir el plan de paz en Gaza para lograr un alto el fuego "permanente"

San Juan, 10 oct (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) acogió este viernes con "cauteloso optimismo" el acuerdo alcanzado de un plan de paz para Gaza y pidió a Israel y a Hamás cumplir con sus compromisos para lograr un alto el fuego "permanente e incondicional".