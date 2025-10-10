Charly García, Sting, Gusttavo Lima, Luis Fonsi y Bomba Estéreo, en los estrenos semanales

Igualmente, el puertorriqueño Jhayco regresó al mercado musical con un nuevo sencillo; los colombianos Bomba Estéreo y Carlos Vives compartieron un sencillo en honor a sus raíces costeñas; el artista argentino Luck Ra versionó el tema 'Fingí demencia' con el cuarteto cordobés La K'onga; y Tokischa y Ñengo Flow se unieron al 'Tokischa Remix' de J Castle y Hades66.

'In the City' es el primer proyecto conjunto entre las leyendas del rock argentino y británico, Charly García y Sting, un sencillo histórico, compuesto originalmente en inglés por el porteño, que combina las influencias musicales de ambos artistas y une a distintas generaciones de fanáticos a ambos lados del Atlántico.

El artista brasileño Gusttavo Lima, conocido por su éxito 'Balada (Tchê Tchê Rere)', y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzaron 'Vagabundo', su primer tema juntos, interpretado en portugués y español, grabado en Miami Beach (FL, EE.UU.) y que combina ritmos de cumbia, sertanejo moderno y elementos de la música latina contemporánea.

El rapero argentino Trueno sumó su lírica reflexiva al nuevo tema de los británicos Gorillaz, 'The Manifesto', que incorpora instrumentos tradicionales indios y un verso póstumo del rapero estadounidense Proof; trabajo que forma parte del segundo adelanto del álbum 'The Mountain', en cuya gira el argentino será telonero oficial, después de compartir escenario con la banda en 2022 para interpretar un 'freestyle' sobre el clásico 'Clint Eastwood'.

Tras aparecer por sorpresa dos veces durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, su compatriota Jhayco regresó al mercado musical con 'Scorpio', un sencillo que nació durante un viaje en solitario por el parque natural de los Everglades, en el sur de Florida, con el que explora sonidos más oscuros y experimentales dentro del alt-reguetón, y que supone un adelanto de su próximo proyecto.

La banda colombiana Bomba Estéreo lanzó 'La Samaria', su primer sencillo desde la publicación del álbum 'Astropical' (2025), con la participación del también colombiano Carlos Vives en un tema que rinde homenaje a la ciudad de Santa Marta, lugar de origen de ambos y que cumple quinientos de fundación, y que resalta la importancia de la tierra natal en la formación personal y artística de los músicos.

El cantante argentino Luck Ra presentó su versión del sencillo 'Fingí demencia', original de los argentinos RAMKY EN LOS CONTROLES y The La Planta, ahora reinterpretado junto a sus compatriotas del cuarteto cordobés La K'onga, sobre la idea de fingir demencia como mecanismo para superar un corazón roto.

La cantante dominicana Tokischa se unió a los puertorriqueños J Castle, Hades66 y Ñengo Flow en el tema 'Tokischa Remix', una reinterpretación del sencillo viral de J Castle y Hades66, que combina la irreverencia de la dominicana con el estilo callejero de Ñengo Flow.