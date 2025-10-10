China resalta la necesidad de lograr un alto el fuego "completo y permanente" en Gaza

Pekín, 10 oct (EFE).- El Gobierno chino resaltó este viernes la necesidad de lograr "lo antes posible" un alto el fuego "completo y permanente en Gaza, que alivie eficazmente la crisis humanitaria y reduzca la tensión en la región", después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo de paz que fue aprobado anoche por el Ejecutivo israelí.