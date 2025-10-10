Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

Argel, 10 oct (EFE).- Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.