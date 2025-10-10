Congresistas de Florida celebran el Nobel de Machado: "libertadora y nueva Simón Bolívar"

"María Corina es el Simón Bolívar de nuestros tiempos. Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos, y a todos los que creemos en la libertad, a nunca rendirse", indicó la congresista federal María Elvira Salazar, de ascendencia cubana, en sus redes sociales.

Salazar consideró que "el Premio Nobel de la Paz reconoce su lucha, pero la verdadera victoria será ver a Venezuela libre", algo en lo que coincidió su colega Carlos Giménez, también de origen cubano y representante de Miami.

"La premio Nobel de la Paz María Corina Machado nos inspira a todos. Ella es la libertadora de Venezuela y pronto tomará el puesto que ganó democráticamente. No hay vuelta atrás. Esto es hasta el final", señaló Giménez, una de las voces más críticas en el Congreso de Estados Unidos con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Los legisladores republicanos se pronunciaron tras el fallo del Comité Nobel noruego, que este viernes resaltó la "incansable labor" de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y "su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El senador Rick Scott, también republicano de Florida, aplaudió de igual forma el galardón de la venezolana, pero pidió "no olvidar los logros" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha mostrado abiertamente su intención de ganar el Nobel de la Paz, que en 2009 recibió el entonces mandatario Barack Obama.

"Me siento orgulloso de llamar amiga a María y me ha inspirado su valentía, arriesgando su vida para plantarse ante Maduro y su brutal dictadura para que la gente de Venezuela pueda tener una mejor vida", publicó el legislador.

Estas felicitaciones contrastan con las del director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien acusó al Comité de los premios Nobel de anteponer "la política a la paz" por no entregárselo al mandatario.

En Florida residen casi la mitad, el 49 %, de los cerca de 770.000 venezolanos que hay en Estados Unidos, la mayoría llegados desde la década de 2010, en la que Maduro asumió el poder.