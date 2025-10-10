Constitución del Parlamento de Kosovo tras 6 meses de bloqueo allana formación de Gobierno

La difícil constitución del Legislativo de esta exprovincia serbia, que se autoproclamó independiente en 2008, comenzó en abril y ha concluido sólo hoy al designarse al vicepresidente que la legislación otorga a una representante de la minoría serbokosovar.

Las disputas legales y entre partidos habían impedido la constitución de la Cámara.

Los candidatos de la Lista Serbia, el mayor partido serbio en Kosovo, no lograron hoy suficientes votos para ocupar esa vicepresidencia, por lo cual se propuso que, Nenad Rasic, un representante de otro partido serbio más pequeño ocupara ese cargo.

Rasic ha sido elegido con el apoyo de Autodeterminación, el partido de Kurti, y de varios diputados de la oposición de la Liga Democrática de Kosovo (LDK).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los serbios son minoría en un país donde la mayoría de la población es de lengua y cultura albanesa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido de Kurti ganó las elecciones generales del 9 de febrero con 48 de los 120 escaños de la Asamblea, a trece de la mayoría absoluta.

La presidenta del país, Vjosa Osmani, debe nominar ahora a un candidato a primer ministro, que debe someterse al visto bueno del Parlamento.

Hasta el momento, ningún otro partido ha manifestado su intención de apoyar al primer ministro.

Si el aún primer ministro no obtiene suficientes apoyos, Osmani nominará a un candidato de la oposición.

Si la oposición también fracasa, Osmani tendrá que convocar elecciones generales anticipadas.