De la pérdida de la mayoría absoluta al Gobierno Lecornu 2: ocho fechas del caos francés

Por primera vez en la historia reciente de Francia, un presidente recién reelegido no obtiene la mayoría absoluta en las legislativas. Su partido ganó aquellos comicios pero se vio obligado a buscar alianzas parlamentarias.

El presidente nombró a Élisabeth Borne, originaria del partido socialista, para dirigir el Gobierno, pero se mostró incapaz de lograr pactos en la Asamblea Nacional.

Tras un año de negociaciones que acaban sin consenso, el Gobierno decide adoptar la polémica reforma de las pensiones que retrasa dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación.

Ante la falta de mayoría en la cámara, lo hace al utilizar un mecanismo constitucional que se lo permite, aunque le expone a una moción de censura que el Ejecutivo de Borne superó por solo nueve votos, en medio de incesantes manifestaciones sindicales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 9 de enero de 2024, para frenar su desplome en los sondeos, Macron nombra al joven y popular Gabriel Attal como primer ministro. La decisión no produce el efecto esperado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medio año más tarde, el partido de Macron sufre una sangrante derrota en las europeas, en las que la extrema derecha le dobla en votos, mientras que los socialistas de Raphaël Glucksmann le pisan los talones.

Esa misma noche, Macron comparece ante los franceses para anunciar, contra todo pronóstico, el adelanto de las legislativas.

De los 245 diputados que tenía, el partido de Macron se queda en 165, superado en escaños por la alianza de izquierdas y en número de votos por la ultraderecha, el partido más votado aunque no el que gana más sillones en la cámara baja.

El resultado es una Asamblea Nacional dividida en tres bloques irreconciliables, inédito en la historia de Francia cuyo sistema político está basado en facilitar las mayorías absolutas.

Macron apuesta por el exnegociador del brexit, el conservador Michel Barnier, que en pocos meses elabora un presupuesto de austeridad con el que pretende atraer a la extrema derecha para adoptar las cuentas de 2025.

Pero se enfrenta a una moción de censura que pierde con amplio margen el 4 de diciembre de 2024 con la fusión de votos de la izquierda y de la extrema derecha.

Elegido al frente del Gobierno, el veterano centrista François Bayrou se abre a negociar con los socialistas y logra convencerlos para que no censuren sus presupuestos de 2025, a cambio de abrir el debate sobre la reforma de las pensiones.

El aliado de Macron aguanta casi nueve meses en el cargo, pero el 9 de septiembre de 2025 se somete a una moción de confianza al no encontrar respaldos para adoptar las cuentas de 2026, que pierde por una aplastante mayoría, lo que le obliga a dimitir.

Macron opta por su fiel Sébastian Lecornu, el único ministro que no había faltado en ninguno de sus Gobiernos, que a sus 39 años se lanza a buscar alianzas y promete romper con las políticas preconizadas hasta ahora.

Hace concesiones a los socialistas, pero no logra arrancarles un pacto para adoptar los presupuestos de 2026.

Tras apenas 27 días en el cargo, y un día después de reconducir la práctica totalidad del Ejecutivo anterior, presenta su dimisión batiendo un nuevo récord como el jefe de Gobierno más efímero y sumiendo el país en un caos con consecuencias insospechables.

Tras una semana de negociaciones con los partidos políticos moderados, Macron decide nombrar de nuevo a Lecornu al frente del Ejecutivo, con un mayor margen de maniobra para intentar lograr los pactos que no consiguió en su primer intento.