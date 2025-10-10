Decomisados casi mil millones de euros falsos en Rumanía en una operación récord

Según informó este viernes la Policía rumana, los billetes fueron hallados en 160 paquetes durante una operación coordinada por Europol y en ella han participado distintos cuerpos rumanos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y las falsificaciones.

"La operación tiene como objetivo identificar paquetes sospechosos que contengan billetes falsos que entren en la Unión Europea procedentes de países como China y Turquía", indicó la Policía en un comunicado.

En total se decomisaron 4,8 millones de billetes sin serie, que incluyen 1,2 millones de billetes de 500 euros (600 millones de euros falsos), 600.000 de 200 euros (120 millones), 1,8 millones de 100 euros (180 millones) y 1,2 millones de 50 euros (60 millones), lo que eleva el valor total incautado a 960 millones de euros.

Los billetes fueron confiscados para su análisis pericial y las investigaciones continúan bajo la supervisión de la fiscalía.

