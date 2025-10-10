Detenidos tres colombianos en España por obligar a mujeres a prostituirse

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una operación centrada en la persecución de delitos contra la libertad sexual que culminó con la desarticulación de un prostíbulo, informa este viernes un comunicado policial.

Los tres detenidos por presuntos delitos contra la libertad sexual así como posibles responsabilidades derivadas del tráfico de droga son la presunta responsable del inmueble, su hijo y una colaboradora, todos ellos de nacionalidad colombiana, aunque residentes en España.

Una vez pasaron a disposición judicial, un magistrado decretó su puesta en libertad aunque a la madre y su hijo se les retiró el pasaporte, se les prohibió la salida del territorio nacional y deben comparecer mensualmente en el juzgado.

La operación comenzó el pasado mes de junio cuando una mujer aportó información detallada sobre el funcionamiento del piso, un testimonio que "coincidía con el conocimiento previo que se tenía de la existencia del local", detalla el comunicado.

La testigo relató las condiciones de las mujeres que eran prostituidas en el inmueble, obligadas a pernoctar todas juntas en una única habitación y sin poder salir a la calle si no era en compañía de otra compañera, en un espacio en condiciones insalubres.

Afirmó que la responsable del piso se apropiaba del 50 % de las ganancias de la prostitución y, según el testimonio de la testigo y otras compañeras, ejercía un trato "despótico y humillante", y señalaron que a los hombres que así lo solicitaban se les suministraban drogas.

Una vez consolidadas las evidencias, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar el domicilio y, durante el registro, comprobaron las condiciones de hacinamiento extremo en las que vivían las mujeres e intervinieron documentación que reflejaba un control exhaustivo de la actividad, al tiempo que constataron la existencia de cámaras de vigilancia en el pasillo, la cocina e incluso la habitación donde dormían las víctimas.

Como resultado de la operación fueron liberadas cinco mujeres que se encontraban en el interior del inmueble en el momento de la entrada y registro.