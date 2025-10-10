Día de la Salud Mental: la OMS alerta sobre los trastornos en emergencias humanitarias

Ginebra, 10 oct (EFE).- Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria, tales como conflictos o catástrofes, vive con un trastorno mental, pero el apoyo a estas condiciones se sigue viendo a menudo como algo "opcional", lamentó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial de la Salud Mental.