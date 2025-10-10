El Brent desciende más de un 2 % y baja de los 64 dólares tras el alto el fuego en Gaza

Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este viernes más de un 2 % y se situó por debajo de los 64 dólares durante la sesión en el Mercado de Futuros de Londres tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.