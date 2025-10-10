El Brent se desploma un 3,82 % y se sitúa en 62,73 dólares tras el alto el fuego en Gaza

Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este viernes un 3,82 %, hasta situarse en 62,73 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y las amenazas arancelarias de Donald Trump a China.