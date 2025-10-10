El CAC-40 cierra con una fuerte caída (-1,53 %) en plena incertidumbre política en Francia

El CAC-40 cerró por debajo de los 7.918 puntos, con 35 valores a la baja y cinco, al alza. Semanalmente, el índice perdió un 2,02 % debido a la incertidumbre política francesa.
El parqué parisino sigue pendiente del bloqueo político en Francia, que podría resultar en el nombramiento de un jefe de Gobierno, de nuevas elecciones legislativas o incluso presidenciales.
Lideraron las caídas el fabricante de automóviles Stellantis (-7,29 %), la siderúrgica ArcelorMittal (-5,77 %) y el grupo de lujo Hermès (-2,96 %).
También cerraron con notables pérdidas pesos pesados del CAC-40 como el grupo de lujo LVMH (-2,36 %) y la petrolera TotalEnergies (-2,23 %).
