El CAC-40 cierra con una fuerte caída (-1,53 %) en plena incertidumbre política en Francia

París, 10 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este viernes con una notable caída (-1,53 %), horas antes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, supuestamente nombre a un primer ministro -el cuarto en un poco más de un año- tras la inesperada dimisión de Sébastien Lecornu, el pasado lunes.