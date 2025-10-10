El Cairo acogerá reunión de grupos palestios para debatir futuro de Gaza ante plan Trump

Así lo indicaron a EFE fuentes palestinas que pidieron el anonimato dada la sensibildiad del tema, y que señalaron además que ha sido Egipto quien ha cursado las invitaciones a participar en la conferencia, aún sin fecha definitiva "por motivos relacionados con algunos preparativos para la implementación de la primera fase del alto el fuego" entre Hamás e Israel.

"Esta reunión se hará a petición de la delegación negociadora de Hamás, que pidió a El Cairo que reuniera a todas las facciones palestinas, para debatir las cuestiones relacionadas con el futuro de la causa palestina bajo los auspicios árabes e islámicos", ya que la respuesta de Hamás al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump "enfatizó esa necesidad", indicó la fuente.

En la reunión, entre otros temas, se "discutirá la forma, el rol y los nombres de los miembros del comité que se formarán para administrar la Franja de Gaza, además de la cuestión de las armas de la resistencia (Hamás), el futuro del enclave y la situación general palestina tras el fin de la guerra y el 'día después'. Todos estos temas son puntos problemáticos y espinosos en el plan de Trump".

Reveló que este paso busca "consenso entre las facciones palestinas" para abordar los puntos "problemáticos", incluido el "desarme" en el contexto del plan de Trump para detener la guerra en Gaza.

Una fuente de Hamás confirmó a EFE que el movimiento está discutiendo con mediadores fórmulas claras sobre la cuestión de sus armas y el destino de sus líderes restantes en la Franja de Gaza y señaló en este contexto que "existe una actitud receptiva por parte de los mediadores e incluso de Estados Unidos respecto a lo que se puede formular al respecto".