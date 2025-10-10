El Congreso de la Lengua Española en Arequipa verá un documental sobre Caballero Bonald

Cádiz (España), 10 oct (EFE).- El X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebra la próxima semana en la ciudad peruana de Arequipa conmemorará el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald con la proyección de un documental sobre el escritor español.