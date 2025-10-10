El Congreso de la Lengua Española en Arequipa verá un documental sobre Caballero Bonald

En el marco de este congreso este próximo domingo se celebrará el estreno del documental 'Caballero Bonald, el gran viaje hacia Argónida', un documental audiovisual realizado por la Diputación de Cádiz, provincia de la que era oriundo, con guión del escritor y periodista gaditano Juan José Téllez y producción ejecutiva de Fernando Santiago.
Este trabajo mostrará cómo Caballero Bonald hizo "un uso único del lenguaje para reflejar la historia, el flamenco, los vinos y la luz del sur de España" y es "un homenaje merecido a un autor que recibió el Premio Cervantes y que encarna la riqueza cultural de la provincia de Cádiz", según explica la institución provincial gaditana.
Esta será una de las actividades con las que Cádiz, que acogió en 2023 el IX CILE que se iba a celebrar en Arequipa ante la inestabilidad política que se vivió en Perú, estará presente en este congreso.
Además del documental sobre Caballero Bonald, esta provincia del sur de España también ofrecerá un recital de poetas y músicos en forma de 'cantata flamenca', exposiciones de dibujos y fotografías y se presentarán dos obras: la novela del periodista y escritor Antonio Muñoz de la Vega, ‘La última sirena del Nanay’, y el libro ‘Tinta y fuego’, del también gaditano Benito Olmo.
