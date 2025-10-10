El DAX 40 cae un 1,5 % tras las nuevas amenazas de Trump a China

Fráncfort (Alemania), 10 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cayó este viernes un 1,5 % tras las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a China y acumula una pérdida semanal de más de medio punto porcentual.