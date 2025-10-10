El euro cae a 1,1560 dólares ante las turbulencias políticas en Francia

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1573 dólares, frente a los 1,1580 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1568 dólares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó esta tarde a los responsables de partidos políticos y de grupos parlamentarios, salvo a los de la extrema derecha y de la izquierda radical, en un día en que termina el plazo que él mismo se había dado para nombrar a un primer ministro.

La moneda única ha perdido más de un 1,4 % frente al dólar esta semana, la peor del año, debido a la crisis política y presupuestaria de Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La confianza del consumidor bajó en EEUU en octubre sorprendentemente sólo un poco, según el indicador de la Universidad de Michigan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha entre 1,1561 y 1,1589 dólares.