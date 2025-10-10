El Gobierno dice que la independencia judicial está "absolutamente garantizada" en España

En declaraciones a los medios, Bolaños se remitió a las encuestas que se realizan a los propios jueces y magistrados "que así lo atestiguan", en alusión a la independencia judicial.

El ministro, por el contrario, puso el foco en los riesgos que, según su apuntó, la Comisión de Venecia observa en el modelo corporativo "que defiende la derecha" en España: "Unos riesgos de politización y de corporativismo que por primera vez un organismo internacional pone de manifiesto".

Así, el ministro defendió "el modelo democrático" porque "la Justicia emana del pueblo", y así se justifica la intervención del Parlamento en la elección de vocales Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al mismo tiempo, apostó por un modelo de elección de los vocales que sea el resultado de un gran pacto de Estado entre las fuerzas parlamentarias mayoritarias como el actual.

"Nadie puede tener la tentación de cambiar un modelo de manera unilateral, porque ese cambio unilateral lo que daría lugar es a que cada vez que hubiera un cambio de gobierno, hubiera un cambio de modelo en la elección de los vocales por parte de la judicatura", y eso, opinó, sería "una espiral desastrosa para el Poder Judicial".

La Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, señaló hoy que ve riesgos de politización en las opciones que se le han planteado para la elección de los miembros judiciales del CGPJ y no se decanta totalmente por ninguna de ellas.

En un comunicado, señala por una parte que, para alinearse con los estándares europeos, la reforma de la elección debería contemplar que los vocales de extracción judicial fueran escogidos por sus pares, por los magistrados, pero puntualiza que "el proceso electoral debe estar protegido no sólo de la influencia política externa, sino también de la politización interna".

Según Bolaños, el informe señala que no hay estándares obligatorios de elección. "A mí me alegra que lo haya hecho porque yo llevo bastantes años diciendo que no existe ningún estándar obligatorio porque evidentemente los modelos en la Unión Europea son muy diferentes".