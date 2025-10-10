El Gobierno español asegura que "no va a variar" su posición respecto al gasto en defensa

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este viernes "suficiente" que España destine el 2 % de su Producto Interior Bruto a gasto en defensa y dejó claro que es una posición que el Gobierno "no va a variar".