El ministro de Exteriores ucraniano tras el último ataque ruso: “Rusia es peor que Hamás”

“Incluso Hamás ha aceptado un alto el fuego y los esfuerzos de paz. Por el contrario, Moscú continúa la guerra sin sentido que comenzó, una guerra que no puede ganar ni ganará”, dijo Sibiga en X después de que un ataque ruso con drones y misiles dejara sin suministro de gas natural a la ciudad ucraniana de Zaporiyia e interrumpiera en Kiev el suministro de electricidad de al menos 28.000 abonados al sistema.

La comparación con Hamás ya fue utilizada anoche por el presidente Volodímir Zelenski en su discurso diario a la nación. “Incluso Hamás es capaz de llegar a acuerdos; Putin, no”, dijo Zelenski. El grupo islamista ha aceptado la oferta de alto el fuego de EE.UU. en medio del asedio israelí a Gaza.

Sibiga destacó que este nuevo ataque masivo se produce cuando se cumplen exactamente tres años del primer gran bombardeo ruso contra el sistema eléctrico ucraniano, que tuvo lugar el 10 de octubre de 2022, el primer año de la invasión rusa a Ucrania.

El ministro de Exteriores informó de la muerte de un niño en la ciudad suroriental ucraniana de Zaporiyia como consecuencia del ataque, que ha dañado también infraestructuras energéticas de las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava, en Ucrania central.

