El opositor Borges: el Nobel de la Paz prueba que el liderazgo moral vence a dictaduras

En declaraciones a EFE, añadió que el premio "fortalece la lucha" de todo el pueblo venezolano, y apuntó que la democracia y las libertades están cada vez más cerca.
"Hoy, el contraste entre una María Corina Machado acompañada de Edmundo González y el pueblo venezolano y el mundo libre, frente a un Nicolás Maduro -contrapuso- microscópico, corrompido y con toda una cantidad de aliados internacionales contrarios a la democracia y Occidente, es un mensaje muy claro de que el cambio en Venezuela es irreversible".
Y la repercusión mundial de ese cambio será "para beneficio de los derechos humanos y la democracia en todas partes del mundo", concluyó Borges, que fue presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) ente 2017 y 2018.
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, justificó el premio de la Paz para Machado por la "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy