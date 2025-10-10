El opositor Borges: el Nobel de la Paz prueba que el liderazgo moral vence a dictaduras

Madrid, 10 oct (EFE).- El venezolano Julio Borges, exiliado en España, dijo este viernes que el "merecido" Nobel de la Paz 2025, concedido a la opositora María Corina Machado, "deja en claro que las dictaduras siempre se vencen por el liderazgo moral, por la fuerza de unos ideales y unos valores".