El opositor Ledezma incide en la "valentía" de Machado como "ejemplo" para el mundo

"Con profundo orgullo felicito a María Corina", escribió en la red X nada más conocerse la noticia. "Digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025", comentó.
"Este galardón no premia solo a una persona, sino a una causa: La de millones de venezolanos que, pese a la persecución, la censura y el exilio, se niegan a rendirse", argumentó.
"Su lucha —pacífica, civil, coherente— ha desarmado las máscaras del poder autoritario -opinó- y ha mantenido viva la exigencia de elecciones libres, instituciones legítimas y soberanía ciudadana. Frente a la represión, María Corina ha respondido con serenidad y coraje; frente al miedo, con una fe inquebrantable en la fuerza del pueblo".
Por eso, dedujo, este premio compromete aún más a "sostener la lucha democrática en todos los espacios donde aún sea posible hacer oír la verdad de Venezuela", según Ledezma, presidente del Consejo Político Internacional del movimiento político de Machado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Hoy celebramos a María Corina Machado, pero también celebramos la fuerza moral de un país que, a través de ella, le recuerda al mundo que la dignidad no se negocia", concluyó.
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, justificó el premio a Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".