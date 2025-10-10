El opositor Ledezma incide en la "valentía" de Machado como "ejemplo" para el mundo

Madrid, 10 oct (EFE).- El venezolano Antonio Ledezma, exiliado en España, valoró este viernes que la líder opositora María Corina Machado haya ganado el Nobel de la Paz 2025, pues "su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo".