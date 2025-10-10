El papa dice que el derecho a la libertad religiosa es vital para cualquier sociedad justa

"El derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial. Enraizada en la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios y dotada de razón y libre albedrío, la libertad religiosa permite a las personas y a las comunidades buscar la verdad, vivirla libremente y dar testimonio de ella abiertamente", afirmó el pontífice estadounidense y peruano.
Y agregó: "Que es, por tanto, una piedra angular de cualquier sociedad justa, pues salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse".
Consideró que la libertad religiosa, por lo tanto, "no es simplemente un derecho legal o un privilegio que nos otorgan los gobiernos; es una condición fundamental que posibilita la auténtica reconciliación" y "cuando se niega esta libertad, se priva a la persona humana de la capacidad de responder libremente a la llamada de la verdad".
Y por esta razón, concluyó, "la Iglesia Católica siempre ha defendido la libertad religiosa para todas las personas".
Valoró la labor de la fundación por su ayuda a los cristianos en sus países de origen. "En países como la República Centroafricana, Burkina Faso y Mozambique, la Iglesia local, a menudo sostenida por su ayuda, se convierte en un signo vivo de armonía social y fraternidad, mostrando a sus vecinos que un mundo diferente es posible", alabó.