El papa dice que el derecho a la libertad religiosa es vital para cualquier sociedad justa

Ciudad del Vaticano, 10 oct (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que "el derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial" y es "una piedra angular de cualquier sociedad justa", en su discurso al recibir en el Vaticano a una delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre.