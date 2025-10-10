El petróleo de Texas cae un 2,15 % tras el alto el fuego en Gaza

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor hoy al mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las ciudades gazatíes, según lo acordado.
Según los analistas, los avances en el plan de paz han reducido la prima de riesgo geopolítico en el mercado de crudo.
El portal especializado CNBC señaló que la noticia del acuerdo entre Israel y Hamás iba a reducir la prima de riesgo para el petróleo, animando a los operadores a vender.