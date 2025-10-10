El petróleo de Texas cae un 2,15 % tras el alto el fuego en Gaza

Nueva York, 10 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba este viernes un 2,15 % en los primeros compases de la jornada, hasta 60,30 dólares el barril, un día después de que el Gobierno de Israel aprobara el acuerdo inicial de paz con Hamás.