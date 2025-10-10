El presidente dominicano felicita a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz 2025

Santo Domingo, 10 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado y a "todo el pueblo venezolano que la ha acompañado" por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.