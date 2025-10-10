El 'Silicon Valley' de la India desafía el tabú menstrual con un día de licencia pagada

La decisión, tomada ayer por el Gabinete regional, fue anunciada por el jefe de Gobierno de Karnataka, Siddaramaiah. "Nuestro Gobierno está comprometido con la dignidad y el bienestar en el trabajo. (...) Es un paso hacia un lugar de trabajo más humano, comprensivo e inclusivo", afirmó el mandatario en la red social X.

Esta ley confronta directamente uno de los tabúes sociales más arraigados de la India. Tradicionalmente, a las mujeres que menstrúan se las considera "impuras", prohibiéndoles la entrada a templos o incluso a la cocina del hogar.

Este estigma, sumado a la falta de educación sobre salud menstrual, alimenta la llamada "pobreza menstrual": millones de niñas y mujeres, especialmente en zonas rurales, carecen de acceso a productos sanitarios asequibles e higiénicos, lo que las obliga a ausentarse de la escuela y del trabajo cada mes.

En este contexto, Karnataka no es la primera región del país en adoptar esta medida. El estado de Bihar fue pionero al ofrecer dos días de licencia menstrual desde 1992, y Kerala implementó en 2023 un permiso similar para las estudiantes universitarias.

A nivel internacional, la iniciativa de Karnataka se suma a una lista de países como España, Japón, Indonesia, Corea del Sur y Zambia, que ya cuentan con leyes de licencia menstrual a nivel nacional o regional.

El debate sobre la licencia menstrual esta divido entre quienes lo consideran esencial para la igualdad, y quienes argumentan que podría ser contraproducente, advirtiendo sobre el riesgo de que fomente la discriminación en la contratación de mujeres, medicalice un proceso natural o refuerce la percepción de que la menstruación es una incapacidad.