Empresa de transporte de Madrid explica en Canadá su transformación hacia cero emisiones

Sánchez Vicente, que presentó en Ottawa el proceso de transformación de la EMT para conseguir las emisiones cero en 2033 y que este fin de semana participará en Seattle (EE.UU.) en la reunión anual de la asociación de ingenieros civiles de EE.UU. y Canadá, dijo que hay "bastante interés" en las ciudades canadienses por la experiencia de Madrid.

"Estamos haciendo una transformación importante para ir hacia las cero emisiones, y eso nos ha llevado a tomar grandes decisiones de transformación de la empresa. Creemos que ese camino podría ser replicable en algunas ciudades de Canadá", dijo.

En un seminario en Ottawa, que concluyó el jueves, Sánchez Vicente detalló que Madrid cuenta con una flota de 2.200 autobuses de los que 450 son eléctricos y que para 2033 será completamente libre de emisiones.

"La transformación que estamos haciendo, tanto en el material móvil como en las infraestructuras, es tremendamente relevante. Pero también hemos estado contando otras cosas que estamos haciendo, como las experiencias en bus autónomo, que pueden aportar mucho a la movilidad en las grandes ciudades", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro de los ejemplos citados por Sánchez Vicente es la gestión de los 32 aparcamientos que EMT cuenta en Madrid "que está siendo transformado en centros de movilidad, donde se pueden cargar vehículos eléctricos, donde pueden aparcar vehículos compartidos y hacer intercambio de baterías eléctricas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director gerente de la EMT también señaló que como empresa pública puede acompañar a empresas españolas privadas como consultores para asesorar ciudades norteamericanas y "resolver determinados problemas, mostrando como la ha hecho Madrid".

"Ese es el objetivo: dar a conocer al mundo lo que hacemos en Madrid y trabajar con otras empresas españolas que tienen negocios aquí", concluyó.