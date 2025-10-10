Enfrentamientos y bloqueo de ciudades en Pakistán por una marcha islamista por Palestina

La tensión se desató en la ciudad oriental de Lahore, punto de partida de la protesta, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que respondieron con piedras.

Mientras tanto, las autoridades blindaron la capital, Islamabad, y otras urbes colocando contenedores de mercancías para cortar las principales autovías.

Como consecuencia, los servicios de internet móvil fueron suspendidos en Islamabad y la vecina Rawalpindi, y los colegios de estas ciudades enviaron a los alumnos a casa antes de tiempo, mientras que en Lahore los centros educativos permanecieron cerrados.

La movilización fue convocada por el partido islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) bajo el lema 'Marcha del Millón por Al Aqsa', en referencia a la mezquita de Jerusalén.

Allama Farooq ul Hassan Qadri, líder del partido, afirmó en la red social X que "una multitud" marchaba hacia la capital, situada a unos 400 kilómetros de Lahore.

Esta protesta se produce a pesar de los intentos de las autoridades por frenarla. El Gobierno provincial impuso la Sección 144, que prohíbe las reuniones públicas, y llevó a cabo redadas en la sede del partido a principios de semana, en las que el TLP denunció la muerte de dos de sus miembros.

La manifestación tiene lugar apenas dos días después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo de paz para Gaza, un plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El TLP tiene un largo historial de protestas masivas que a menudo se tornan violentas, principalmente en defensa de las estrictas leyes contra la blasfemia que rigen en Pakistán.