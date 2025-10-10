España celebra el alto el fuego en Gaza y trabaja para que haya "una paz justa y duradera"

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha aplaudido este acuerdo que permitirá el cese de la violencia con la retirada del Ejército israelí a la línea de repliegue fijada, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, "sin obstáculos".

Mantiene así el Gobierno español su apoyo a la completa ejecución de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y hace un llamamiento a las partes implicadas para que cumplan "con responsabilidad sus obligaciones".

El alto el fuego y el inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Gaza ha entrado en vigor este viernes, tras el repliegue de las tropas israelíes de las ciudades gazatíes, según lo acordado, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en la franja.

El ministro de Asuntos Exteriores español también ha exigido hoy el acceso de ayuda humanitaria en Gaza de manera masiva en el día en que ha entrado en vigor el alto el fuego en la franja, y ha asegurado que la ayuda española estará lista desde el momento en que se pueda entrar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Albares ha asegurado que la ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está preparada para su entrega en el momento en que habiliten los puntos terrestres, "que ya deberían estar abiertos".