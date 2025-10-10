España reclama que la ayuda humanitaria pueda entrar en Gaza de manera masiva

A través de un comunicado, el ministro ha asegurado que la ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está preparada para su entrega en el momento en que habiliten los puntos terrestres, "que ya deberían estar abiertos".

Las iniciativas que impulsa la AECID en Gaza promueven "la dignidad, la resiliencia y la esperanza de la población gazatí", en un contexto marcado por la destrucción de infraestructuras, la falta de suministros esenciales y la inseguridad constante.

Este apoyo sobre el terreno, colaborando con organizaciones como Mujeres Rurales contra el Hambre, refleja el compromiso de la Cooperación Española con las organizaciones locales que, en contextos de emergencia, actúan como redes de apoyo esenciales para la población.