Familiares de palestinos denuncian complicidad del Gobierno español con genocidio en Gaza

Espera que algún día el Ejecutivo rinda cuentas por colaborar con este genocidio, dijo Sraz durante su intervención en el debate organizado en el Congreso (Cámara Baja del Parlamento español) bajo el epígrafe 'Acciones concretas contra el genocidio palestino'.

Sandra Sraz, cuyo padre nació en Gaza aunque lleva 56 años en España, fue muy dura al acusar al Gobierno español de seguir haciendo negocio "con el exterminio" de sus familias por estar comprando armas a Israel durante estos dos años de guerra en la franja.

"Se hace insoportable pensar que con nuestros propios impuestos se está financiando el genocidio", señaló entre lágrimas para después emplazar al Ejecutivo a que deje de ser cómplice "rompiendo ya relaciones con el sionismo".

El Congreso español aprobó este miércoles un decreto ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Sraz, el anuncio del alto el fuego -que entró en vigor este viernes- "no es garantía de nada" y, en todo caso, no cree que este se mantenga porque Israel se ha saltado todas las resoluciones de la ONU y acuerdos en los últimos 70 años, según señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También tomó la palabra la directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, quien celebró el acuerdo en Gaza pero advirtió de que si no se consigue poner fin a la ocupación israelí se repetirán estas operaciones.

Aunque señaló que es posible que "en breve" pueda entrar la ayuda humanitaria en Gaza, recalcó que esto no significa que la situación en Gaza haya terminado ni que se deje de ayudar a Palestina.

Por eso, urgió a los políticos a que sigan apoyando a la UNRWA porque es "un actor fundamental" en la franja y, aseguró, sin su actuación Gaza no va a poder mejorar.