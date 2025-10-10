Festival madrileño Getafe Negro cumple mayoría de edad con escandinavos como protagonistas

Más de 80 autores nacionales e internacionales participarán este año en la XVIII edición del festival, del 18 al 26 de octubre, que recordará el 20º aniversario de la famosa trilogía 'Millennium', del escritor sueco Stieg Larsson, en una invitación a repensar el 'boom' de la novela negra y el fenómeno editorial y audiovisual de la ficción criminal y de la no ficción.

Esta convocatoria excepcional reunirá a gran número de periodistas de investigación, de periodismo social y sucesos, que debatirán sobre temas como la Inteligencia Artificial y los límites del 'true crime', según destacó este viernes la directora del festival, Maica Rivera, en la presentación de 'Getafe Negro'.

Durante dos semanas se desarrollarán más de sesenta actividades -con mesas redondas, coloquios, charlas, conferencias, pódcast, radio en directo, teatro, cine, conciertos, juegos de mesa, rol en vivo y clubes de lectura- en las que se abordarán además tendencias en auge.

El thriller sobrenatural, las evoluciones de la novela negra histórica, el 'nazi crime', el thriller urbano y el 'rural noir', además de las literaturas de culto e hibridaciones con otros géneros como el 'folk horror' pasarán este año por el festival, que volverá a contar como comisario honorífico con el escritor español Lorenzo Silva.

En su mayoría de edad, 'Getafe Negro' llega con una programación por la que desfilarán destacados autores españoles como Clara Usón, Carlos Zanón, Susana Martín Gijón, Manu Marlasca, Luis Rendueles o Carlos Augusto Casas.

Además, haciendo gala de la vocación internacional y, especialmente, europea, el festival mantiene y atrae nuevas alianzas con las embajadas de Dinamarca, Suecia, Países Bajos, el Instituto Polaco de Cultura, el Institut Français de Madrid y el British Council.

En el Espacio Mercado se recordará también el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz y tendrá lugar una cita con el escritor y guionista francés Olivier Norek, que fue teniente en el departamento judicial de Sena-Saint Denis, al noreste de París.

No se olvidará tampoco el festival del 30 aniversario de los personajes de Bevilacqua y Chamorro, de la saga policial de Lorenzo Silva; ni del centenario de 'El gran Gatsby', de Francis Scott Fitzgerald, con la lectura fácil como otra novedad que llega para quedarse.

También se anticipará el 50 aniversario de la muerte de Pasolini, se recordará además el 30 aniversario de 'Dogma 95' y el 40 aniversario de 'El club de los cinco', de John Hughes.

Otro de los platos fuertes será la celebración del 75 aniversario del comienzo de la saga literaria 'Las crónicas de Narnia', de C. S. Lewis con su batalla épica del Bien contra el Mal.