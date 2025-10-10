Grupo peruano de cumbia atacado a tiros exige "medidas concretas" contra la criminalidad

"La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país", remarcó la agrupación, en un comunicado difundido este viernes, antes de señalar que no quieren "más discursos, ni promesas, ni indiferencia".

La agrupación se pronunció horas después de que el Congreso destituyera de la jefatura de Estado a Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral", tras acusarla de haber fracasado en la lucha contra el embate de la criminalidad.

Agua Marina condenó, en ese sentido, "con absoluta firmeza" la conducta del Estado que, según afirmó, "abandona a su gente cuando más lo necesita" y "solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses".

"Un cambio en la Presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia", enfatizó el comunicado.

La agrupación también lamentó "profundamente" el ataque que sufrió mientras daba un concierto en una instalación militar de Lima e informó que sus cuatro integrantes heridos ya "se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica".

"Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención", sostuvo la banda.

Testigos del ataque declararon a medios locales que este se produjo desde la parte posterior al escenario, contigua a una calle en la que no había medidas de seguridad, según pudo constatar EFE, que también contabilizó en el lugar, al menos, siete casquillos de bala.

Tras este atentado, muchos grupos, artistas y dirigentes del gremio musical se pronunciaron en redes sociales en rechazo a la violencia que se vive en las calles de Lima y contra la aparente inacción de las autoridades para recuperar el control de la seguridad ciudadana.

En marzo de este año, Paul 'El Ruso' Flores, cantante de Armonía 10, otra de las agrupaciones de cumbia más populares de Perú, fue asesinado en medio de un tiroteo por parte de sicarios al autobús de la banda mientras se trasladaba por la capital peruana.

El ataque contra Agua Marina generó la consternación ciudadana y una inmediata ola de críticas y pronunciamientos contra las autoridades, por lo que las bancadas en el Congreso anunciaron su intención de vacar (destituir) a Boluarte, algo que se concretó durante los últimos minutos de este jueves.