Israel mata a 17 palestinos y hiere a 70 el jueves, un día antes del alto el fuego

Jerusalén, 10 oct (EFE).- El Ejército israelí mató el jueves a 17 personas e hirió a otras 71, informó hoy el Ministerio de Sanidad en su recuento diario; en el que fue el último día antes de la entrada en vigor oficial del alto el fuego en la Franja.