Israel mató a 19 gazatíes este viernes, el día de la entrada en vigor del alto el fuego

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Israel mató al menos a 19 palestinos en la Franja de Gaza este viernes, el día en que formalizó la entrada en vigor del alto el fuego, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.