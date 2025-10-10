Israel mató este viernes a 16 gazatíes pese a la entrada en vigor del alto el fuego

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Israel mató este viernes a al menos 16 palestinos en la Franja de Gaza, pese a que Israel aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor el mediodía, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.