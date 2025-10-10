Italia detecta una amplia estafa informática vinculada a una cuenta bancaria española

La Policía italiana ha pedido atención a los usuarios y alertado de esta estafa "está en curso", según un comunicado.

Se trata de una campaña de 'phising' (un fraude por internet) que ha falsificado los correos electrónicos de un portal que pone en contacto a médicos privados y usuarios.

De este modo, los pacientes están recibiendo correos en los que se les pide saldar una hipotética deuda, adjuntando el historial verdadero de prestaciones médicas que han obtenido en los últimos tiempos.

Este detalle, subraya la Policía, "otorga a estas comunicaciones una apariencia de veracidad".

El correo además insta al destinatario a pagar aproximadamente 40 euros a una cuenta corriente identificada con un código IBAN español, afirma el comunicado.