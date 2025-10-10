Izquierda plantea cambiar mesa directiva de Congreso de Perú

"Llega un momento en que la crisis se ha desbordado, se han ido demostrando las grandes falencias institucionales, la gran ausencia del Estado para con las grandes mayorías", remarcó Quito al exponer su posición antes de decir que la destitución de Boluarte "no viene sola".

"Es una vacancia a todas las instituciones del Estado y el Congreso tienen que asumir su responsabilidad", remarcó antes de enfatizar que "la mesa directiva tiene que salir del lugar donde se encuentra".

Quito agregó que, en caso de que Jerí se mantenga en el cargo y asuma la presidencia peruana, su gobierno "no se va a sostener una semana en el cargo porque serán las calles los que los saquen".

La petición fue debatida y no logró los votos necesarios, luego de que el Congreso destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución.

Poco antes, uno de los abogados de la entonces mandataria, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.

La destitución fue irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a la hasta entonces gobernante en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Boluarte dejó el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.