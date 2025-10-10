Jesuita hondureño dice que hay abandono y olvido en juicio por el asesinato de Juan López

Ese "abandono" y "olvido" es particularmente por parte del Ministerio Público (Fiscalía), subrayó Moreno, para quien el juicio demanda de tres dinamismos: justicia para Juan López, el convencimiento de que lo asesinaron por defender el ambiente y la corrupción que hay detrás de la instalación de la empresa minera Pinares Ecotek en el Parque Nacional Carlos Escaleras, a la que se oponía el ambientalista.

El religioso recordó que Juan López logró que el Parlamento hondureño aprobara el decreto 18-2024, que tiene que ver con la protección del Parque Carlos Escaleras y que la minera Pinares Ecotek pueda resarcir los daños que le ha ocasionado.

"Justicia ambiental quiere decir demandar que se aplique este decreto 18-2024", expresó Moreno, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), rectorado por jesuitas.

Juan López, quien además era predicador y concejal de Tocoa, en el conflictivo departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, fue asesinado en el interior de su vehículo, tras haber salido de un encuentro religioso en la noche del 14 de septiembre del año anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En opinión de Moreno "fue un crimen, un asesinato por encargo, por lo tanto, el asunto no solamente es de enjuiciar a los que mataron a Juan López, sino a quien pagó".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nosotros estamos convencidos que a Juan López lo asesinaron por su lucha, por defender el ambiente, particularmente por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras, recalcó.

Añadió que en la muerte de Juan López está vinculado el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien, una semana antes de ser asesinado, el ambientalista le pidió que renunciara al cargo porque estaba implicado en presuntos delitos de corrupción.

Moreno lamentó que hasta ahora solamente hayan sido llevado a juicio a tres presuntos autores materiales del crimen.

"Esto va a requerir una lucha constante y permanente a mediano y largo plazo, pero no podemos nosotros quedarnos solamente en lo pequeño, porque el caso de Juan López tiene que ver con la criminalidad organizada", afirmó el sacerdote.

"Estamos completamente convencidos que el Ministerio Público tiene toda la información a estas alturas de quiénes fueron los que pagaron, pero además de los que pagaron, tenemos que conocer nosotros cuál fue el plan para asesinar a Juan López", agregó.

Según Moreno, políticos, empresarios y probablemente la Policía Nacional y el Ejército están vinculados con el plan del asesinato del ambientalista, que "tiene que ver con una red de criminales".

El miércoles, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, afirmó que "el caso se está investigando, está en poder del órgano jurisdiccional del Estado, y créame, lo traemos a colación porque nos han reclamado mucho por este caso, pero este caso será resuelto en su totalidad y todos los responsables van a ser llevados ante la justicia", dijo Aguilar en declaraciones a la prensa.